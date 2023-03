Het familiedrama dat van Patrick Lefevere een "geldwolf" maakte: "Ik ben een geldzak, ja"

Een familiedrama dat nazindert

Een pijnlijke familiegeschiedenis heeft ervoor gezorgd dat geld plotseling centraal kwam te staan bij de Lefeveres. De vader van Patrick zag zijn autokerkhof failliet gaan en belandde zelfs even in de gevangenis.

"In onze familie hebben we maar van 1 ding schrik: om zonder geld te vallen."

De Atoma-schriftjes van Lefevere: "Ik was een geldzak, ja"

Patrick Lefevere begon op zijn 15e met wedstrijden te rijden en hij was vanaf het begin bezeten door wat hij daarmee kon verdienen. "Ik was een geldzak, al zeg ik het zelf."



Lefevere noteerde alles zorgvuldig in Atoma-schriftjes, waar hij naast het wedstrijdverslag ook neerpende hoeveel hij aan die koers had overgehouden. "En hoe beter ik reed, hoe langer het verslag was."