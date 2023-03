Cafébazen willen voetbalvergoeding aan Eleven Sports liever niet betalen: "Woekerprijzen"

"Muziek kost 760 euro per jaar, voetbal 1.200 euro"

Een van de cafébazen die wel de vergoeding betaald hebben aan Eleven, is Erik Van de Maele.

"Omdat ik al 4 à 5 brieven had gekregen met een verzoek om te betalen. Ik heb het bedrag dan maar gestort, omdat ik dacht dat ik anders in de problemen zou komen."

Cafébazin Kim Uytterlinden ergert zich vooral aan de hoge prijs. "Het gemiddelde café zal 100 euro per maand bedragen, dat is een stevig bedrag."

"Om muziek te draaien in ons café betalen we jaarlijks 760 euro aan Sabam. Om voetbal uit te zenden moeten we 1.200 euro per jaar betalen. Hoe komt Eleven aan zulke woekerprijzen?"

Is er een oplossing voorhanden? "Als de vergoeding minder hoog is, dan is het bespreekbaar."