Onverwachte opdoffer voor Vincent Kompany: Burnley krijgt plots transferverbod opgelegd

Met een straf aantal van 80 punten en een riante voorsprong op de dichtste achtervolger is Vincent Kompany aan een straf parcours bezig in de Engelse tweede klasse.

Promotie naar de Premier League is nog maar een kwestie van tijd. En volgende week staat ook nog eens een geweldige affiche tegen Manchester City in de FA Cup op het programma.

Kompany leeft in een droom.

Al zal de ex-coach van Anderlecht vandaag toch iets minder prettig wakker geworden zijn. Burnley maakt namelijk bekend dat het met onmiddellijke ingang een transferverbod krijgt opgelegd door de Engelse organisatie van profclubs.

In een statement op de clubwebsite legt Burnley uit waarom: "In een poging om stappen vooruit te zetten maakten we in november de beslissing om van boekhouder te wisselen", klinkt het.

"Die overdracht duurt langer dan verwacht. We hebben de vereiste financiële informatie doorgegeven aan de financiële dienst en staan constant in dialoog met hen."