WK-ruzie tussen Benzema en Deschamps bereikt kookpunt: "Wat een lef"

Deschamps: "Karim vertelde me zelf dat hij niet zou klaar geraken"

Volgens Franse media wilde Benzema maar al te graag in Qatar blijven en was het Deschamps zelf die de spits terug naar huis stuurde. Niet waar beweert de bondscoach nu.



"Karim vertelde me zelf dat hij niet klaar zou zijn geweest", vertelde Deschamps in een interview.



"Toen hij geblesseerd raakte, nam onze dokter hem mee voor een MRI-scan. Wanneer hij terugkwam in het hotel was het al na middernacht. Hij vertelde me zelf dat het einde verhaal was."



"We bleven ongeveer nog 20 minuten samen en toen ik wegging, vertelde ik hem nog dat er geen haast was. De volgende ochtend hoorde ik dat hij al vertrokken was", gaf de Franse bondscoach aan.



Beweringen die volgens Benzema dus compleet gelogen zijn. De aanvaller plaatste het interview al snel op zijn Instagram met het bijschrift "Wat een lef" en een clown-emoji.