Gent wijst naar zware neerslag én energiecrisis, "maar na seizoen wordt toplaag vervangen"

Weersomstandigheden, energiecrisis en drukke kalender

Tot zover de oplossing, maar Vanhaezebrouck wees dus ook naar het eigen bestuur als oorzaak voor het probleem. In het bericht op de website haalt de club een reeks verzachtende omstandigheden aan.

"Het drainagesysteem doet en deed zijn werk. Vanmorgen waren er alvast geen plassen meer te zien op het veld."

"Maar de omstandigheden waren erg moeilijk. Daags voor de wedstrijd lag er een sneeuwtapijt op het veld. Dankzij de veldverwarming verdween die in de loop van de dag, maar er viel ook veel regen. KAA Gent had daarom bij de UEFA een verzoek ingediend om de avondtraining van Basaksehir op een ander veld te laten plaatsvinden. Helaas wilden de bezoekers niet uitwijken en is UEFA hen daarin gevolgd."

"Niet ideaal, maar vooral de zware regenval tijdens de wedstrijd had gevolgen voor de bespeelbaarheid van het veld. Uit gegevens van het KMI blijkt dat er donderdag bijna 20 mm regen viel, waarvan ruim 10 mm tijdens de wedstrijd. Die cijfers zijn niet uitzonderlijk, maar de langdurige neerslag in combinatie met de piek tijdens de match zorgde voor problemen. Was de aftrap vroeger gegeven, dan was het veld wellicht beter gespaard gebleven."