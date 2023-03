Wielerclub Wattage wil Remco Evenepoel dit jaar al in de Tour: "Laat Merlier én Jakobsen thuis"

Tim Merlier of Fabio Jakobsen? Dat is het grote dilemma in de Tour-selectie van Soudal-Quick Step.

Welke sprintersbaas zou ons panel van Wielerclub Wattage meenemen? "Geen van beide", verrast Jan Bakelants.

"De Tour is dit jaar veel te lastig voor hen. Er zullen niet genoeg massasprints zijn voor dat soort sprinters."

"Jakobsen en Merlier zijn allebei renners die in de eerste week meteen moeten toeslaan in de sprints. We hebben dat vorig jaar gezien bij Jakobsen, die in Parijs zelfs niet aan sprinten is toegekomen.”



Maar door de lastige eerste etappes in het Baskenland zijn de sprintkansen schaars in de openingsweek.