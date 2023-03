Gehoord in 90 minutes: "Wir schaffen das"

90 minutes

Dat heb je met voetbalpodcasts: zegt iemand 'continu' hoort iemand anders 'Conte nu'. We geven een historisch programmaboekje weg, iets met een 7 en een 0. Dortmund pakte zijn 10de zege op een rij, Bayern is nog altijd niet los. Tuur out zich als Neymariaan. Standard vrat Westerlo op, wij krijgen een ooggetuigenverslag. De STVV-watcher deed zijn job. Net die speelde Parker tijdens de podcast kwijt - maar ook al voordien. En waarom speelden alle keepers in la Liga dit weekend in het zwart?