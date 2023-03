Kijk vanaf vanavond naar "Godfather van de koers": "Cavendish is de enige die niet heeft meegewerkt"

Lefevere ontmoet Alaphilippe na WK in Leuven: "Wie heeft er de koers voor jou gewonnen? Remco"

"Lefevere speelt het soms hard, maar wel volgens de regels"

Wie Godfather zegt, zegt maffia. Waarom die titel voor de docureeks? "Er zit wel een bijklankje aan, maar dat zit er aan de figuur van Patrick Lefevere misschien ook wel", zegt Lieven Van Gils. "Maar hij is ook "the godfather" van de koers, kijk maar naar het palmares van zijn ploeg. Dat is indrukwekkend."

"En er is ook een ander aspect, "the godfather" is een baas. En dat is Lefevere ook. Dat zegt hij ook zelf, hij windt daar geen doekjes om. Ik denk dat hij het zelf een compliment vindt, "the godfather"."

Er is wel een belangrijke kanttekening. "Lefevere blijft - in tegenstelling tot het personage in de maffiafilm - wel correct. Hij speelt het soms hard, maar wel volgens de regels van het spel."

In de docu komen veel mensen aan het woord, uit de sportieve omgeving, maar ook uit het privéleven van Lefevere. "Ik dacht echt dat we toch wel wat uithalen zouden kunnen noteren. Omdat er toch nog wel wat mensen rekeningen zouden hebben opstaan met Lefevere. Maar dat is niet gelukt."

"Iedereen sprak met veel respect en dat verraste mij. Finaal wordt zijn eerlijkheid blijkbaar toch geapprecieerd, ook al is dat op het moment van de feiten misschien anders."

"Mark Cavendish is uiteindelijk de enige die niet heeft meegewerkt aan de reeks. Hij had eerst toegezegd, maar trok dan toch weer zijn staart in."