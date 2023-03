Voormalig olympisch vicekampioen baanwielrennen Leo Sterckx (86) overleden

De Belgische wielerwereld is in rouw, want met het overlijden van Leo Sterckx verliest ons land een atleet die België een olympische medaille bezorgde.



Leo Sterckx beleefde een korte, maar krachtige carriére als wielrenner. Geboren in Hulshout manifesteerde Sterckx zich tussen 1960 en 1966 als een getalenteerd renner.



Onze landgenoot werd twee keer Belgisch kampioen in de sprint op de baan bij de amateurs en één keer bij de beroepsrenners.



Toch beleefde Sterckx zijn hoogtepunt op de Olympische Spelen van 1960 in Rome. Toen behaalde hij een knappe zilveren medaille op de 1000 meter sprint.