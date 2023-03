Philadelphia zet Milwaukee weer met voeten op de grond in NBA, getekend James Harden

De Bucks stonden nochtans 18 punten voor in het derde quarter, maar een 9-23-tussenspurt van Philadelphia maakte er 108-108 van in het 4e quarter.



Antetokounmpo bracht de thuisploeg 125-121 voor op 1'43" van het einde, waarna Harden en Joel Embiid (31 ptn, 10 ass) elke een driepunter maakten, waardoor de bezoekers voor het eerst sinds het tweede quarter weer op voorsprong kwamen.



Dat gaven ze niet meer uit handen. De Bucks hadden de langste zegereeks in de NBA, sinds de 18 van de Phoenix Suns vroeg in het vorige seizoen. Antetokounmpo (34 ptn, 13 rbs) en co. blijven wel op kop in de NBA.