Elke cent telt: Haas kiest voor kleinere pitmuur om te besparen

Tijdens de testdagen in Bahrein trokken ze bij Haas niet de aandacht met hun wagens, maar wel met hun nieuwe pitmuur.

Waar de teambaas en de race engineers normaal met 6 tot 7 allerhande cijfers zitten te analyseren, bleef er bij de Amerikaanse renstal maar plek over voor 3 personen.

Die ingreep levert Haas een besparing op op de vrachtkosten van maar liefst 250.000 dollar. Het F1-circus doet dit seizoen namelijk 20 landen op 5 continenten aan.

"Wat heb je het liefst: 6 mensen aan de pitmuur of een kwart miljoen aan updates voor de wagens?", klonk het bij teambaas Günther Steiner. "Het was een idee van het team."

"Met 3 mensen kunnen we doen wat we moeten doen. Ik wil gerust in de garage blijven. We steken dat geld liever in de ontwikkeling van de wagen, want we zitten tegen het budgetplafond."

"De enige manier om je wagen sneller te maken is ontwikkeling, dus daar proberen we zo veel mogelijk geld voor vrij te maken."

Haas was de voorbije seizoenen het team met het kleinste budget, maar het hengelde het Amerikaanse bedrijf MoneyGram binnen als nieuwe sponsor. Een stevige financiële injectie die Haas verder moet brengen dan de 8e plek van vorig seizoen.

Het verschil met zijn buren in de pitstraat zal in elk geval opvallen.