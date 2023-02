Benfica-coach Roger Schmidt krijgt rood voor teruggooien flesje

Benfica won zaterdag in de competitie met 0-2 bij Vizela. Het thuispubliek wierp een plastic flesje water naar de bezoekende bank. Schmidt gooide het terug, wat hem op een rode kaart kwam te staan.



Daarbij toonde de Duitse coach ostentatief de 0-2 aan de fans met een handgebaar. Het is nog niet duidelijk of er een schorsing komt.



Schmidt wilde er op de persconferentie achteraf niet te veel woorden meer aan vuil maken. "Ik heb inderdaad gereageerd op de provocaties van de fans achter mij. Dat mag niet en dus accepteer ik de rode kaart."



Het incident was een kleine domper op een goed weekend voor Benfica. De club liep verder uit op eerste achtervolger Porto, dat gisteren verrassend verloor van Gil Vicente (1-2). Het gat tussen de nummers een en twee is nu 8 punten.



Benfica verdedigt op 7 maart een 0-2-zege in Brugge voor een verder verblijf op het kampioenenbal.