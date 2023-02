Tinne Gilis (PSA 13) heeft de Open On Fire squash in Washington D.C. (PSA Bronze/50.000 dollar) op haar naam geschreven. De 25-jarige Kempense, het eerste reekshoofd in de Amerikaanse hoofdstad, won in de finale met 3-0 (11-9, 11-5 en 11-3) van de nauwelijks vijftienjarige Egyptische Amina Orfi (PSA 84). Die nam op uitnodiging van de organisatie deel.