Materiaalpech nekt jonge Belg Lecerf in Rwanda, Mulubrhan grote slokop in slotrit

Voor aanvang van de slotrit in Rwanda bevond de top zes zich op een zakdoek van zes seconden.



Ook onze landgenoot Junior Lecerf (Soudal-Quick Step Devo Team) maakte als tweede in de stand nog aanspraak op de eindzege.



In een korte etappe van 75,1 kilometer moesten de renners zo'n 1800 hoogtemeters overwinnen. Vooraf leek de beslissing te vallen op de slotklim, de Mont Kigali. Een voorspelling die ook perfect uitkwam.



Lecerf trok al vroeg in de aanval om Mulubrhan onder druk te zetten, maar de leider kwam al snel weer aansluitein. Uiteindelijk begon de groep der favorieten samen aan de slotklim.



Op de Mont Kigali probeerde Lecerf de andere favorieten te lossen, maar de Belg kreeg af te rekenen met materiaalpech. Onze landgenoot eindigde uiteindelijk als derde in het eindklassement.



Helemaal voorin was het Mulubrhan die de finale uppercut uitdeelde. De leider hield nog voldoende energie over aan de meet en sloeg met de dag- en eindzege twee vliegen in één klap.