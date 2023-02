Ijzersterke Anthony Perez zet favorieten een neus in Faun Drôme Classic

Net zoals de Faun-Ardèche Classic schotelde de Faun Drôme Classic de renners in Zuid-Frankrijk de nodige hellingen voor.



Al snel werd duidelijk dat de vroege vlucht van de dag geen schijn van kans maakte toen de ploegen van de favorieten de gashendel opendraaiden.



Op goed 80 kilometer van het einde vond dan ook de eerste echte schifting plaats. Die werd echter niet veroorzaakt door een steile helling, wél door de stevig waaiende wind.



Het peloton brak uiteen in verschillende waaiers. Het eerste groepje bestond uit enkele namen om duimen en vingers van af te likken: Alaphilippe, Gaudu, Rui Costa, Simmons, Bardet en Skjelmose.



Slag om slinger vuurden de favorieten speldenprikken op elkaar af, maar uiteindelijk was het Anthony Perez die op bijna 40 kilometer van de streep er alleen op uit kon trekken.



De thuisrijder bouwde - ondanks de stevige tegenwind -zijn voorsprong gestaag uit en profiteerde van de flauwe samenwerking bij de achtervolgers. Voor Perez is het meteen zijn eerste zege in een eendagswedstrijd.