Mooi beeld: Sonny Colbrelli is waterdrager voor Bahrain Victorious in Omloop

Het was Team Bahrain Victorious dat een foto van Colbrelli postte op Twitter. "Wat een fantastische helper", liet de ploeg optekenen.

Colbrelli was vorig jaar nog 2e in de Omloop, dit jaar toont de Italiaan zijn snelle benen tijdens de bevoorrading.

In 2021 won Colbrelli een mythische herfsteditie van Parijs-Roubaix, de mooiste overwinning van zijn carrière. Een jaar later sloeg het noodlot echter toe.

Na de openingsetappe van de Ronde van Catalonië, zakte Colbrelli in elkaar. Hij moest gereanimeerd worden, later werden hartritmestoornissen vastgesteld. De Italiaan moest daardoor noodgedwongen stoppen met wielrennen.

Colbrelli won in zijn carrière onder meer De Brabantse Pijl en de Benelux Tour. 2021 was een wonderjaar, naast de overwinning in Parijs-Roubaix werd hij toen ook Europees- en Italiaans kampioen.