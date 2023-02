Kasseikoppen aan de muur, Armstrong zijn gitaar en een overvolle gastenlijst: een inkijk in het Flandrienhotel

"Wanneer je nu nog een kamer wil boeken in de periode rond de Ronde van Vlaanderen, ben je hopeloos te laat", klinkt het bij uitbater Bernard Moerman. "We zijn in die periode al twee jaar volgeboekt."

De uitbater van het bekende wielerlogement in Brakel ontvangt ons nog in een lege ontbijtzaal, maar lang zal dat niet meer duren. Vanaf zaterdag begint het klassieke voorjaar en dus ook het hoogseizoen voor het hotel.

Vooral internationaal is er veel interesse om - tussen de stalen fietsen en wielerrelikwieën - in het epicentrum van de koers te blijven overnachten. "We onderschatten hier de weerklank die het wielrennen in het buitenland heeft. Een vis ziet het water waarin het zwemt na een tijdje ook niet meer."



"Zo is dat ook bij ons: we beseffen de schoonheid van de koers niet meer ten volle, omdat we er met onze neus op zitten. Voor het buitenland is dit nog steeds het Walhalla van de wielersport."



Het Flandrienhotel wil al zijn gasten dan ook volledig onderdompelen in de cultuur van de koers. De verhalen die het wielrennen tot folklore verheven, komen hier tot leven.



"Kijk maar, dit is de gitaar van Lance Armstrong", glundert Moerman, die een knalgele elektrische gitaar vanonder het stof haalt. "Wij willen hier een totaalbeleving creëren."