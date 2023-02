Ook Belgisch vrouwentennis heeft nu zijn laptoptrainer: "Data zeggen me waar het beter moet"

In het voetbal stelde België recent een Duitse laptoptrainer aan als bondscoach, maar ook in het tennis heeft België sinds vorige week een "laptoptrainer". Wim Fissette laat binnenkort zijn computer los op Elise Mertens en co, de speelsters van het Belgische Billy Jean King Cup-team.

"Glory-hunter", zo wordt Wim Fissette omschreven op de officiële website van de Billy Jean King Cup in het bericht over zijn aanstelling als kersverse bondscoach van België.

De 42-jarige Fissette heeft zijn sporen de afgelopen jaren op het internationale tenniscircuit verdiend door samen te werken met Kim Clijsters, Victoria Azarenka, Simona Halep, Angelique Kerber en tot vorig jaar Naomi Osaka.

Die laatste noemde hem op persconferenties wel eens liefkozend "Fissetti", maar ook een "tennisprofessor". Want net als de zo genoemde laptoptrainers in het voetbal is Wim Fissette dol op data.

Van in het begin van mijn carrière zocht ik statistieken op van wedstrijden en tegenstanders. Wim Fissette in De Tribune

"Van in het begin van mijn carrière, toen ik begon te werken met Kim Clijsters, zocht ik statistieken op van wedstrijden, tegenstanders en patronen hoe we die tegenstanders het beste konden verslaan", vertelt Wim Fissett in onze podcast De Tribune. "Doorheen de jaren zijn er ook meer data beschikbaar geworden. Ik heb ook samengewerkt met het bedrijf dat de software leverde aan de WTA om een platform te ontwerpen om die data te kunnen gebruiken."

Al die extra informatie gebruikt Fissette om op een onderbouwde manier zijn spelers beter te maken. "In plaats van op gevoel af te gaan om te werken aan een bepaald onderdeel van een speelster haar spel, zie je aan de data dat dit of dat beter moet. Of welke tactiek kan werken om een tegenstander te verslaan."

Individuele begeleiding én groepsdynamiek

Nu hij bondscoach wordt van de Belgische vrouwenploeg voor de Billy Jean King Cup zal Wim Fissette wel een facet moeten toevoegen aan zijn coachingsstijl. Voor het eerst moet hij ook een groep kneden.

"Dat wordt anders, maar tegelijk is het spel hetzelfde natuurlijk. Bij een groep is het uiteraard belangrijk dat de dynamiek goed zit en dat ieder lid zich tijdens de week samen goed voelt."

Anderzijds wil Fissette de individuele benadering ook niet volledig loslaten. "Spelers of speelsters zijn 30 weken per jaar individueel bezig en komen plots in een groep."

Ik wil speelsters individueel begeleiden én tegelijk zorgen voor een goede sfeer. Wim Fissette in De Tribune