Paret-Peintre en Vauquelin verdelen de koek op slotdag Tour des Alpes Maritimes et du Var

Met een heuvelachtige slotetappe op het menu hadden tal van teams snode plannen gesmeed om gele trui Kévin Vauqelin nog te onttronen.

EF Education-EasyPost liet de voltallige ploeg op kop van het peloton sleuren in functie van Neilson Powless (2e op 7 seconden in de stand).



Ook Trek-Segafredo kwam nog vaart maken voor Mattias Skjelmose (5e op 27 seconden). Maar het was Aurélien Paret-Peintre (AG2R-Citroën) die op 5,5 kilometer van het einde eieren voor zijn geld koos.

De Fransman stond op 23 tellen van Vauquelin in het klassement en leek even op weg naar een dubbelslag. Maar de achtervolgende groep hield de schade binnen de perken.



Paret-Peintre vierde - na de GP La Marseillaise vorig jaar - de 2e profzege uit zijn carrière. In het eindklassement strandt hij op 7 seconden van zijn landgenoot Vauquelin.