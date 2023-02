Jonge Fransman Kévin Vauquelin opent erelijst met zege in Tour des Alpes Maritimes et du Var

"Enfin", prevelde een dolgelukkige Kévin Vauquelin na de finish. De Fransman is nog maar sinds vorig jaar profrenner, maar sinds die overstap stapelde hij de tweede plaatsen op: 7 maar liefst in zijn eerste jaar.



Ook dit jaar was de 21-jarige Fransman van Arkéa Samsic sterk aan het seizoen begonnen, met opnieuw een handjevol ereplaatsen in de Ster van Bessèges.



Maar in de Tour des Alpes Maritimes et du Var vielen de puzzelstukken voor Vauquelin dan toch eens goed. De sprinters hadden zich misschien ietwat mispakt aan de verraderlijke finale en dat zette de deur open voor avonturiers.



AG2R rolde de rode loper uit voor Aurélien Paret-Peintre, die ook weggeraakte, maar met Neilson Powless, Kevin Geniets en Vauquelin drie sterke beren meekreeg.



Het leek erop dat de 4 zouden sprinten om de zege in Ramatuelle, maar Vauquelin speculeerde niet op zijn sprint en zei in de laatste kilometer adieu tegen zijn vluchtgenoten.