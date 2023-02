Mattias Skjelmose sprint iedereen uit het wiel in Tour des Alpes Maritimes et du Var

In een geanimeerde finale liet de afscheidnemende Thibaut Pinot zijn fans even fantaseren over een ritzege.

Meer dan 3 seconden bonus verzamelde de 32-jarige klimmer niet. Geen afscheidscadeau dus voor Pinot, die op het einde van het seizoen zijn fiets definitief aan de haak hangt.

Een nieuwe demarrage kwam er zowaar van de man in het geel: Kévin Vauquelin. Enkel Gaudu kon zijn landgenoot volgen.

In de slotkilometer viel het uitgedunde peloton Vauquelin en Gaudu in de nek. Turgis, Powless en Skjelmose begonnen op 1 lijn aan de sprint. De Deen had duidelijk het meeste dynamiet in zijn benen en won met 3 fietslengtes voorsprong op Powless.

Voor de 22-jarige Skjelmose is het zijn 2e zege dit jaar. 2 weken geleden bouwde hij al een feestje in de 4e etappe van de Ster van Bessèges.



Vauquelin blijft leider en duikt morgen de slotrit in met een marge van 7 seconden op eerste achtervolger Powless.