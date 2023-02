"Neymar heeft zijn enkel niet gebroken, verder onderzoek volgt"

Neymar, die samen met Mbappé voor een snelle 2-0 had gezorgd, kreeg enkele minuten na de koffie een stevige tackle te verwerken van Benjamin André. Het ging om dezelfde enkel die de Braziliaan op het WK parten speelde.

Hoe erg het is, is nog niet duidelijk. Het enige dat op dit moment bekend is, is dat er geen sprake is van een breuk. Dat heeft een scan aangetoond. PSG: "Verder onderzoek volgt de komende 48 uur."



Hoe dan ook is het letsel geen goed nieuws voor PSG in de aanloop naar de return in de 1/8e finales van de Champions League tegen Bayern op 8 maart. PSG verloor de heenmatch afgelopen week thuis met 0-1.

Neymar miste de voorbije jaren wel vaker cruciale CL-wedstrijden voor PSG...