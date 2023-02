Genk-coach Vrancken is niet tevreden: "Sommigen begonnen aan 80%, dat maak je niet meer goed"

"Ieder punt is belangrijk", trapt Wouter Vrancken een open deur in. "Maar het maakt de wedstrijd niet goed." Het offensieve compartiment miste voor de rust dynamiek. "Ik wil er geen individuen uithalen, maar als je begint aan 80 procent, kan je tijdens de wedstrijd de klik naar 100 procent niet meer maken." "Zeker hier, met de sfeer, het publiek en een ploeg die vol in de duels gaat. Als je het dan te makkelijk oppakt en die extraatjes niet doet, krijg je het moeilijk. Dat is wel jammer, want we hebben dat genoeg benadrukt."

"Je hoopt natuurlijk dat ze de kwaliteit aan de bal terugvinden, die er niet was omdat ze mentaal niet klaar waren. Door niet klaar te zijn laat je je uit de wedstrijd spelen."



"Op sommige momenten konden we het dan in handen pakken, ook de wissels in de rust (Preciado voor Paintsil, Sor voor El Khannous, red) zorgden voor een goede dynamiek, maar ook dat verwaterde weer een beetje."



Vrancken kreeg een warm welkom van zijn voormalige publiek en ook van de vele mensen die hij nog in de coulissen kende. "Een punt hier is zeker en vast niet slecht. Van alles rond het veld ben ik positief over mijn terugkeer naar Mechelen, maar ik ben ontgoocheld door wat we lieten zien op het veld."



"Het mentale van de wedstrijd was te weinig vandaag. Die knop moeten we omdraaien naar volgende week." Dan komt Oostende op bezoek.