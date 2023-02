KRC Genk vermijdt pas door goal in 94e minuut tweede nederlaag in een week

Fase per fase

clock 90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

clock 90+5' tweede helft, minuut 95. Einde. Het einde in het AFAS Stadion. Mechelen stond tot de allerlaatste actie voor dankzij het doelpunt van Storm. Een extremisdoelpunt van Heynen keerde de kansen van de thuisploeg. Defour had het vorige week na het verlies tegen Eupen moeilijk, dit gelijkspel tegen Genk moet minstens even hard aankomen. Genk grabbelt een punt. . Einde Het einde in het AFAS Stadion. Mechelen stond tot de allerlaatste actie voor dankzij het doelpunt van Storm. Een extremisdoelpunt van Heynen keerde de kansen van de thuisploeg. Defour had het vorige week na het verlies tegen Eupen moeilijk, dit gelijkspel tegen Genk moet minstens even hard aankomen. Genk grabbelt een punt.

clock 90+4' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 94 door Bryan Heynen van KRC Genk. 2, 2. goal KV Mechelen KRC Genk einde 2 2

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Heynen in de hoek! Een laatste moment voor Genk, en maak van dat jaar er maar twee! Een vrije trap is matig, de bal valt bij Hrosovsky, die een veel betere voorzet verstuurt. Heynen kan genieten van de chaos bij Mechelen en kopt in extremis de bal tegen de netten. . Heynen in de hoek! Een laatste moment voor Genk, en maak van dat jaar er maar twee! Een vrije trap is matig, de bal valt bij Hrosovsky, die een veel betere voorzet verstuurt. Heynen kan genieten van de chaos bij Mechelen en kopt in extremis de bal tegen de netten.

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Hands? Oef, wat doet Dries Wouters? In de eigen zestien lijkt hij de bal met de bovenarm te beroeren. Wesli De Cremer wijst naar de borst, de VAR grijpt niet in. Elke Mechelaar verloor net een jaar van zijn leven. Verder puike wedstrijd trouwens van de jongeling. . Hands? Oef, wat doet Dries Wouters? In de eigen zestien lijkt hij de bal met de bovenarm te beroeren. Wesli De Cremer wijst naar de borst, de VAR grijpt niet in. Elke Mechelaar verloor net een jaar van zijn leven. Verder puike wedstrijd trouwens van de jongeling.

clock 90' tweede helft, minuut 90. +4. We krijgen er vier minuten bij, kan Genk nog iets doen? . +4 We krijgen er vier minuten bij, kan Genk nog iets doen?

clock 90' tweede helft, minuut 90. Vervanging bij KV Mechelen, Iebe Swers erin, Jannes van Hecke eruit wissel substitution out Jannes van Hecke substitution in Iebe Swers

clock 89' tweede helft, minuut 89. Mechelen ruikt de overwinning, maar heeft ook alles gegeven. Van Hecke ligt met krampen tot achter zijn oren tegen de ongelijke mat. Iebe Swers komt hem met een dikke knuffel van Defour in het verse geheugen vervangen. . Mechelen ruikt de overwinning, maar heeft ook alles gegeven. Van Hecke ligt met krampen tot achter zijn oren tegen de ongelijke mat. Iebe Swers komt hem met een dikke knuffel van Defour in het verse geheugen vervangen.

clock 86' tweede helft, minuut 86. Mechels gevaar. Goed ingrijpen van McKenzie, anders was Malede alleen weg! Voorlopig is het nog steeds Mechelen dat gevaarlijker is, de competitieleider vindt er geen weg door. . Mechels gevaar Goed ingrijpen van McKenzie, anders was Malede alleen weg! Voorlopig is het nog steeds Mechelen dat gevaarlijker is, de competitieleider vindt er geen weg door.

clock 86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij KV Mechelen, Ngal'ayel Mukau erin, Alessio Da Cruz eruit wissel substitution out Alessio Da Cruz substitution in Ngal'ayel Mukau

clock 85' tweede helft, minuut 85. Oh oh, Da Cruz wordt diep gestuurd en kan bijna alleen op Vandevoordt af. Cuesta heeft zijn truitje even vast, maar niet genoeg voor een fout. De Genkse verdediging stond daar even een uiltje te knappen. . Oh oh, Da Cruz wordt diep gestuurd en kan bijna alleen op Vandevoordt af. Cuesta heeft zijn truitje even vast, maar niet genoeg voor een fout. De Genkse verdediging stond daar even een uiltje te knappen.

clock 82' tweede helft, minuut 82. Bijna is daar Castro! De invaller van Genk krult van zo'n 20 meter naar de verste paal, maar de krul is niet genoeg. . Bijna is daar Castro! De invaller van Genk krult van zo'n 20 meter naar de verste paal, maar de krul is niet genoeg.

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij KRC Genk, Anouar Ait El Hadj erin, Gerardo Arteaga eruit wissel substitution out Gerardo Arteaga substitution in Anouar Ait El Hadj

clock 77' tweede helft, minuut 77. Bijna meteen 2-2. Yira Sor is boos op zichzelf en met reden! Kapitein Heynen loodst hem door de Mechelse verdediging, maar de invaller besluit naast. . Bijna meteen 2-2 Yira Sor is boos op zichzelf en met reden! Kapitein Heynen loodst hem door de Mechelse verdediging, maar de invaller besluit naast.

clock 77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij KRC Genk, Nicolas Castro erin, Mike Trésor eruit wissel substitution out Mike Trésor substitution in Nicolas Castro

clock 75' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 75 door Nikola Storm van KV Mechelen. 2, 1. goal KV Mechelen KRC Genk einde 2 1

clock 74' tweede helft, minuut 74. Storm en bliksem! AFAS ontploft! Geweldige individuele actie van invaller Malede, hij laat Arteaga achter en vindt een rechte lijn naar Storm. Die twijfelt niet en schiet in één keer binnen. We hebben erop moeten wachten, maar dan toch nog een goal! . Storm en bliksem! AFAS ontploft! Geweldige individuele actie van invaller Malede, hij laat Arteaga achter en vindt een rechte lijn naar Storm. Die twijfelt niet en schiet in één keer binnen. We hebben erop moeten wachten, maar dan toch nog een goal!

clock 72' tweede helft, minuut 72. Niks te beweging. Misschien op corner, denkt KV Mechelen, maar ook daar komt ook niets uit voort. Vandevoordt vangt makkelijk. . Niks te beweging. Misschien op corner, denkt KV Mechelen, maar ook daar komt ook niets uit voort. Vandevoordt vangt makkelijk.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Er komt nu toch wat beweging in. Trésor infiltreert nu, maar kan geen ploegmaat vinden. Krijgen we nog een winnaar, dat is de vraag. . Er komt nu toch wat beweging in. Trésor infiltreert nu, maar kan geen ploegmaat vinden. Krijgen we nog een winnaar, dat is de vraag.