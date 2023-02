Zidane maakt opmerkelijke carrièreswitch als ambassadeur bij Alpine: "Kansen bieden aan jong talent"

Een nieuwe wagen én een nieuwe partner. Het Franse feest kende geen einde bij de voorstelling van de nieuwe Alpine.

Het F1-team kondigde Zinedine Zidane aan als ambassadeur. De ex-speler en -trainer van Real Madrid leek opgetogen met zijn nieuwe rol buiten het voetbal. "Ik ben blij om deel uit te maken van Alpine", deelde hij.

"Hier vind ik een project waarin ik jonge, talentvolle mensen kansen kan bieden. Dus mijn interesse kon het zeker wekken."

Zidane was vorig seizoen al te zien in de paddock van Alpine. Hij kreeg er toen een rondleiding tijdens de GP van Monaco. Voortaan zullen het team en de Franse superster nauwer samenwerken "om een cultuurshift in de hand te werken die gelijke kansen voor mannen en vrouwen betekenen in de autosport".