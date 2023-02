Jacht op (te) jonge wielertalenten is geopend. Wie wordt de nieuwe Evenepoel, Ayuso of De Lie?

"De belasting wordt er niet minder op. Net omdat jonge renners al zo professioneel met het fietsen omgaan, is het niveau enorm gestegen. Het niveau van junioren leunt soms al dicht aan tegen dat van de profs. En dat genereert dan weer de aandacht van profploegen en managers. Het is immers makkelijk om een jonge renner het hof te maken, ook financieel."

Pauwels merkt dat sommige jongeren al op hoogtestage gaan of in een hoogtetent slapen. "Dat was vroeger ondenkbaar."

"Daardoor is er een verschuiving van twee jaar ontstaan. De beloften van weleer zijn nu de junioren geworden. Ook bij de wielerbond staan we er al bij stil dat we misschien meer aandacht zullen moeten hebben voor een tweedejaars nieuweling dan voor een vierdejaars bij de beloften. Maar daarbij is waakzaamheid geboden. Heeft iemand van 17 jaar dezelfde rijpheid als iemand van 21 jaar?"

'‘Die trend is ontstaan vanuit een vorm van kopieergedrag", denkt hij. "Op Strava en via het internet ziet iedereen hoe profs trainen, wat ze eten, enzovoort. Als jonge renner kan je dus ook calorieën gaan tellen en leven zoals de profs."

Serge Pauwels is Development Coach bij Belgian Cycling en werkt in die functie met jonge, talentvolle renners.

"Ik ben geneigd om te denken dat profs afscheid zullen nemen op hun 32e of 33e, terwijl dat vroeger op hun 35e of 36e was. Anderzijds heeft alles te maken met de dingen die je in de weegschaal legt: het plezier en het financiële tegenover alle opofferingen. Wat weegt op tegen wat? Vroeger moest je een dikke 200 à 250 dagen echt heel goed met je vak bezig zijn. Vandaag zijn er dat bijna 350. Dat gaat sowieso een weerslag hebben op de lengte van de carrières."

Is die verschuiving van de markt die zich aan het voltrekken, goed of niet goed? "Het is wat het is maar we moeten waakzaam blijven op mentaal vlak. Gaat alles goed, dan zijn de opofferingen beter te dragen dan bij tegenslagen."

"Die "Strava-itis" kan een enorme impact hebben"

"Dat kan", zegt Verschaeve. "Maar die "Strava-itis" zoals ik het noem, het feit dat iedereen zich kan vergelijken met anderen, kan een mentale klap geven. Voor sommigen zijn data en wetenschappelijke gegevens een voordeel. Maar soms bepaalt dat ook de strategie in een koers. Voor een klim of helling kan de ene renner weten dat ie de nodige wattages aankan. Een andere renner kan aan de voet al in zak en as zitten omdat hij al weet dat ie daar de nodige kracht niet zal kunnen ontwikkelen. En dat kan tussen de oren gaan zitten."

"Of het voor kortere carrières zal zorgen, weten we nog niet omdat niemand zo’n cyclus al volledig achter de rug heeft. Maar het zou wel kunnen dat de felle focus op die data z’n tol kan eisen."

"De persoonlijkheid van een sporter speelt een rol. Dat is een belangrijk vertrekpunt in deze discussie. Maar het is een feit dat het almaar jonger professioneel leven zijn tol kan eisen. Als je vroeger sprak met een nieuweling wist die niet eens wat wattages waren. Dat is enorm veranderd."

Michaël Verschaeve, in een vorig leven drummer van The Van Jets, maar vandaag actief als sportpsycholoog, haakt in op het mentale aspect van deze ontwikkeling.

Ik merk in mijn praktijk dat 20-jarigen zich vaker afvragen of ze al aan hun top zitten. Want Evenepoel, Pogacar en Bernal stonden op die leeftijd wel al aan de top. En die gedachte zorgt voor onnodige twijfels.

Verschaeve: "Dat is moeilijk te zeggen maar ik denk wel dat er meer en meer een limiet zit op carrières. Het vergt enorm veel, sportief maar ook op privévlak. De levensstijl die moet worden aangepast enzovoort. We moeten er ook over waken om jonge talenten niet te vroeg op te branden. Want het zou niet de eerste keer zijn dat renners op te jonge leeftijd hebben gepiekt en jaren later opnieuw boven water komen."

Is deze war on talent iets blijvends?

"Probeer te focussen op uw eigen ontwikkeling. Er zijn immers jonge sporters die al een groeispurt hebben gehad op een bepaalde leeftijd en anderen nog niet. Het zijn niet altijd de toppers van de jeugdcategorieën die doorbreken. Maar ik merk wel in mijn praktijk dat 20-jarigen zich vaker dan vroeger afvragen of ze al aan hun top zitten. Die denken dat er geen groeimarge meer is."

Manager: "Het financiële aspect is op die leeftijd totaal ondergeschikt"

Profploegen nemen dat risico er graag bij. Het is makkelijker om financieel te investeren in een jongere, met het risico dat hij of zij later niet doorbreekt, dan een gevestigde waarde bij een ander team te moeten weglokken voor een hoog loon.

In vergelijking met het voetbal stellen de bedragen die in het wielrennen aan jongeren worden gegeven niet veel voor.

Met welke bedragen profploegen tegenwoordig al naar toptalenten zwaaien wil Van de Wouwer niet kwijt. "Maar in vergelijking met het voetbal, stellen die weinig voor", vult hij wel nog aan.

Dat brengt ons naadloos bij onze laatste gesprekspartner over dit onderwerp: wielermanager Jef Van den Bosch. "Ook wij zien een tendens naar verjonging. Als management zijn wij daar heel selectief in en proberen we toch voorzichtig te zijn. Het is zeker niet onze bedoeling om zoveel mogelijk jongeren met talent aan te spreken."

"Het is nog een heel lange weg om naar een profstatuut toe te groeien. Daarom bekijken we alles altijd in samenspraak met de ouders en met de ploegen die

interesse hebben. Hoe kunnen we samen een goed plan maken? Dat is belangrijk. Wij zijn ervan overtuigd dat het sportieve en speelse nog moet overheersen. Het financiële aspect is op die leeftijd totaal ondergeschikt."



Stel, een goede junior komt bij jou aankloppen. Hoe pak je dat aan? "We bespreken eerst de situatie, samen met de ouders, welke studie volgt hij/zij, hoe ziet hij de toekomst en welke ploegen zouden eventueel in aanmerking komen? Dat allemaal in samenspraak met alle partijen."

"Maar we moeten een meerwaarde voor elkaar blijven betekenen. Ik vind het persoonlijk heel belangrijk dat er geen stappen worden overgeslagen. Ik ben ervan overtuigd dat talent sowieso komt bovendrijven. Wij gaan dus zeker geen rush inzetten op de jonge wielertalenten die er zitten aan te komen."