Bondscoach Gjergja selecteert 15 Belgian Lions die moeten hopen op mirakel in WK-kwalificaties

De Belgische basketmannen staan er niet al te goed voor in de WK-kwalificaties en hebben het niet meer in eigen handen, na een cruciale nederlaag eind vorig jaar tegen Griekenland.

De Belgian Lions moeten tweemaal winnen en hopen dat Servië tweemaal (in Griekenland en thuis tegen Groot-Brittannië) verliest. Als dat scenario zich voltrekt, is België voor het eerst gekwalificeerd voor het WK in Japan, Indonesië en de Filipijnen.

Retin Obasohan (ASVEL Villeurbanne) en Ismael Bako (Virtus Bologna) zijn er door Euroleague-verplichtingen volgende week niet bij. Als de Belgian Lions winnen in Newcastle, versterken beide internationals de selectie voor de wedstrijd tegen Turkije.