Binnenkort op Canvas: "Op mijn graf zal niet staan dat ik de Tour niet heb gewonnen"

Recht voor de raap en altijd zichzelf. You love him or you hate him, maar Patrick Lefevere laat niemand onberoerd.

De start van het wielervoorjaar is het ideale moment om nader kennis te maken met de man die al 30 jaar een van de belangrijkste en meest invloedrijke figuren in het Belgische wielrennen is.

Onder meer Remco Evenepoel, Tom Boonen, Julian Alaphilippe, Yvan Van Mol, Wouter Vandenhoute, Richard Virenque, maar ook zijn eigen zonen en zus getuigen over de onvermoeibare man met een mening, Patrick Lefevere.

“Als ik sterf, zal er niet op mijn zerk staan : "hij heeft de Tour niet gewonnen".

Vanaf 8 maart zie je op Canvas en VRT MAX de zesdelige reeks.