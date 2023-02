Welles-nietesspelletje in Serie A: Davide Nicola wordt voor 2e keer in 31 dagen ontslagen door Salernitana

Knipperlichtrelaties, ze komen ook in het voetbal voor. Vraag dat maar aan Davide Nicola, die voor de tweede keer in 31 dagen zijn boeltje moet pakken bij Serie A-club Salernitana. De Italiaanse hoofdcoach werd een maand gelden ontslagen, twee dagen later doodleuk opnieuw aangenomen, maar gisteren dan toch opnieuw naar de uitgang verwezen.