1 jaar na niet-selectie voor Winterspelen: Loranne Smans drukt pauzeknop in door "mentaal zware strijd"

De bom in de Belgische snowboardwereld barstte net voor de start van de Spelen vorig jaar. Loranne Smans had toen een olympisch ticket voor België afgedwongen, maar de federatie koos ervoor om Evy Poppe in haar plaats naar de Spelen in Peking te sturen op basis van "interne selectiecriteria".

Een heel bittere pil voor Smans. En een klap waar ze een jaar later nog van aan het herstellen is. Ze was afgelopen weekend aan de slag op de Wereldbeker in Calgary, maar dat was meteen haar laatste wedstrijd van dit seizoen. Dat maakte ze bekend in een bericht op Instagram.

"Tot op de dag van vandaag heeft die niet-selectie nog een impact op mij en op mijn prestaties", schrijft ze. "De beslissingen van de federatie en de manier waarop ze daar achteraf mee zijn omgegaan en hoe ze erover gecommuniceerd hebben, wegen zwaar op mij."

Er loopt op dit moment een rechtszaak tegen de federatie. "Dat leek me de enige manier om wat erkenning te krijgen voor wat er gebeurd is en voor wat mij is aangedaan. Het doet me nog het meeste pijn dat er geen actie genomen is naar mij toe en dat bepaalde mensen hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen om iets aan deze situatie te doen."

"Ik heb het afgelopen jaar mentaal veel geworsteld als snowboarder, als atleet en als mens. Ik heb hard gevochten om toch weer in competitie te treden, maar ik voel dat ik niet op mijn beste niveau kan presteren zolang dit niet opgelost is."

Smans schrijft nog dat ze blij is dat ze het eens van zich heeft kunnen afschrijven. Meer dan haar bericht op Instagram wou ze niet kwijt, daar had ze het nog te moeilijk voor.