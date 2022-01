Loranne Smans: "Niemand heeft me ooit verteld dat nationale criteria gewijzigd waren"

Hoewel Loranne Smans ervoor gezorgd heeft dat er een Belgische snowboardster aanwezig mag zijn op de komende Winterspelen is het de jonge Evy Poppe die in Peking de Belgische eer zal vertegenwoordigen. Tot ongeloof van Smans, die vorige week compleet uit de lucht gevallen kwam bij het nieuws. In Sportweekend doet ze haar verhaal. "De misschien wel belangrijkste informatie uit mijn carrière werd voor mij achtergehouden. Ik voel me zelfs een beetje verraden", klinkt het.

Even de feiten op een rijtje: om als snowboardster een olympisch ticket voor je land af te dwingen, is een plaats in de top 30 van de wereld een vereiste. Bij het afsluiten van die lijst voor de Winterspelen van Peking prijkte Loranne Smans op de 13e plaats.



Groot was dan ook de verrassing bij Smans toen ze vorige week te horen kreeg van Sneeuwsport Vlaanderen dat het olympische ticket niet voor haar was, wel voor de 17-jarige Evy Poppe, de nummer 34 op de wereldranking.



"Ik viel van mijn stoel toen ik hoorde dat ik "mijn" ticket moest afstaan", vertelt een nog steeds geëmotioneerde Loranne Smans aan Sportweekend. Want wat bleek: volgens de interne criteria van de federatie stond Poppe hoger dan Smans.

Pas toen er niks meer aan te veranderen was, hebben ze me verteld dat de nationale criteria gewijzigd waren. In die zin voel ik me een beetje verraden. Loranne Smans

"Die nationale criteria zijn ooit eens ter sprake gekomen in juni 2020, maar er werd nooit de nadruk op gelegd. Nu blijkt dat die criteria een zestal maanden geleden gewijzigd zijn, maar daarvan ben ik nooit op de hoogte gebracht. Met de originele criteria had ik mijn spot wel mogen behouden."



"Wat mij nog het meest kwaad maakt: blijkbaar stond ik na de Wereldbeker in Calgary begin dit jaar niet meer op de 1e plaats volgens die nieuwe criteria. Maar mijn mental coach, mijn trainer én mijn technisch directeur hebben dat niet tegen mij verteld, omdat ze mij niet wilden verontrusten."



"Als ik dat allemaal geweten had, had ik de laatste twee Wereldbekerwedstrijden met een heel andere ingesteldheid kunnen aanpakken. Als ik in één van die manches één plek hoger geëindigd was, was deze hele situatie er nooit geweest. Maar pas na de laatste wedstrijd, toen er niks meer aan te veranderen was, is mij alles verteld. Ik voel me in die zin zelfs een beetje verraden."

"Ik ga niet naar de Winterspelen kijken, dat is te moeilijk"

Al die maanden leefde Loranne Smans in de overtuiging dat haar plaats in de top 30 zou volstaan om naar Peking te mogen. "De kans om nog uit de top 30 te vallen, was heel klein. Zonder blessure was mijn ticket binnen, dacht ik. Nu ben ik volgens mij de enige uit de top 30 van de wereld die haar quotaplaats niet zelf mag invullen", lacht Smans groen.



Het vertrouwen tussen de snowboardster en de federatie is op dit moment helemaal zoek. "Dat lijkt me logisch als de misschien wel belangrijkste informatie uit mijn hele carrière achtergehouden wordt voor mij. Ik kon niks doen aan de situatie, omdat ik het niet eens wist."



"Ik heb er geen woorden voor dat zoiets op dit niveau kan gebeuren. We spreken wel over de Olympische Spelen, hé. Het is onwaarschijnlijk en onwezenlijk. Ik kon het gewoon niet vatten toen het aan mij verteld werd. Ik ging er al maanden vanuit dat ik mijn ticket op zak had en plots werd het van mij afgenomen."

Volgens mij ben ik de enige uit de top 30 van de wereld die haar quotaplaats niet zelf mag invullen. Loranne Smans

Smans barstte vorige week dan ook in tranen uit bij het nieuws. Opnieuw zag ze de Winterspelen door haar neus geboord. PyeongChang 2018 miste ze ook, toen door een zware knieblessure. "Ik ben er echt kapot van. Ik ben gefrustreerd, boos en vooral heel verdrietig", klinkt het. "Ik ben machteloos in dit hele verhaal."



"De vorige Spelen miste ik door een blessure, daar kon niemand iets aan doen. Dat was nog makkelijker te aanvaarden dan dit. Nu wordt het olympische ticket dat ik zelf afgedwongen heb op het laatste moment voor mijn neus weggepakt en ik heb niet eens de kans gehad om daar zelf iets aan te veranderen."



Smans' vriend is een Australische snowboarder. Hij mag wel naar Peking. "Het zal heel pijnlijk zijn wanneer ik hem bij de luchthaven afzet. Naar zijn wedstrijden zal ik wel kijken, maar voor de rest ga ik niet naar de Spelen kijken. Dat wordt te moeilijk. Dan gaan er te veel tranen vloeien."

"Ik heb nog geen seconde aan stoppen gedacht"

Loranne Smans probeerde vorige vrijdag nog haar gelijk te halen voor de rechtbank, maar ving bakzeil. Sneeuwsport Vlaanderen heeft wel begrip voor de ontgoocheling van Smans, al hoorde ze persoonlijk nog niks van de federatie.



"Ook daarin ben ik teleurgesteld. Ik heb nog geen enkel statement gekregen. Ik las dat ze zich wel bekommeren om de mentale impact die deze situatie op de andere snowboardster heeft, maar niemand heeft gecheckt hoe het met mij gaat. Dat doet wel pijn. Er zijn in dit verhaal alleen maar verliezers."



Ondanks alles blijft ze wel strijdvaardig. "De liefde voor snowboarden is zeker niet voorbij. Ik heb nog geen seconde aan stoppen gedacht. Ik ga volgende week met mijn ouders naar Oostenrijk en dan zal ik weer gelukkig zijn, op mijn snowboard in de bergen."



"Ik ben 24. Ik ga nu voor Milaan 2026. Maar eerst moet ik alles nog eens op een rijtje zetten, want de voorbije dagen waren heel intens en heel emotioneel. Maar het leven gaat voort. Ik wil zo snel mogelijk de draad weer oppikken, op de sneeuw."