Droevig nieuws: Turkse handbalinternational en zijn 5-jarig zoontje overleven aardbevingen niet

Cemal Kütahya was de rechtsback en de aanvoerder van de Turkse nationale ploeg. Begin vorig jaar speelde hij nog tegen België in de voorrondes van het WK handbal.

In de heenmatch (30-25) maakte Kütahya 4 doelpunten. In de terugmatch in Hasselt (37-28) gooide hij 3 ballen binnen.

Kütahya en zijn zoontje werden gevonden in het puin van hun huis in Antiochië, een van de zwaar getroffen steden in het zuiden van Turkije.