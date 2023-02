Zeldzaam emotioneel moment tussen Ibrahimovic en ongeneeslijk zieke Thijs Slegers: "Je was mijn enige vriend"

De respons was hartverwarmend én ongezien. Duizenden Nederlanders gingen in op de vraag van Slegers - nooit eerder was het aantal geïnteresseerde donoren zo groot.

Thijs Slegers is een icoon in het Nederlandse voetbal. Een gerespecteerd journalist van het vakblad Voetbal International die later aan de slag zou gaan als perschef van topclub PSV.

De uitzending met Slegers was bij momenten bijzonder emotioneel. Zeker toen enkele vrienden herinneringen ophaalden.



Onder meer voetbalfenomeen Zlatan Ibrahimovic, die in tijd bij Ajax een warme band opbouwde met de journalist, belde in tijdens de uitzending. De Zweed brak tijdens het gesprek met Slegers.



"Hij was mijn enige vriend toen ik jong en verloren was", vertelde Ibrahimovic met tranen in de ogen.



"Ik had niet echt iemand in Nederland. Toen contacteerde een journalist mij - normaal waren dat mijn vijanden - en gingen we eens samen eten. Vanaf dan waren we goeie vrienden geworden."



"Thijs heeft me geholpen en gaf me alle steun die ik nodig had. We zijn altijd in contact gebleven en hij zal altijd in mijn hart."



Ibrahimovic richtte zich vervolgens rechtstreeks tot Slegers: "Thijs, ik wil je alleen maar vertellen dat ik van je hou, mijn vriend."