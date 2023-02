Ex-ploegmaat Kevin De Bruyne scoort 11 (!) keer in eerste provinciale: "Geleerd van de beste"

De zwakte van de tegenstander speelde natuurlijk ook wel een rol. Sportkring Sint-Niklaas, de laatste in de stand is geen ploeg van niveau.

“Het is natuurlijk de verdienste van de hele ploeg dat we er gewoon volle bak voor blijven gaan zijn. Ik scoorde 11 keer, maar gaf ook 3 assists.”

Na 90 minuten stond de waanzinnige 17-1 op het bord. Een uitslag die je zelfs niet in 4e provinciale zou verwachten, laat staan in eerste provinciale.

Geleerd van Kevin De Bruyne

De 31-jarige Ulens is natuurlijk geen nobele onbekende in de provinciale reeksen in Oost-Vlaanderen. Hij scoort al jaren aan de lopende band. Niet alleen op het veld, maar ook in de zaal.

“Ik speel minivoetbal in eerste nationale bij Erwetegem. Elk jaar ben ik wel geselecteerd om speler van het jaar te worden en ook dit seizoen zit ik toch al aan 60 goals.”

“Maar ik heb het natuurlijk allemaal geleerd van de beste”, grapt Jonathan. “Ik speelde in de jeugdreeksen van AA gent 3 jaar samen met Kevin De Bruyne.”

De ambitie om het nog hogerop te zoeken is er wel, maar de plaatser van ramen en deuren doet zijn job graag en het drukkere trainingsschema doet hem twijfelen.

“Een job moet je heel je leven doen, maar moest er een sportief topaanbod komen dan zou ik het toch durven overwegen."