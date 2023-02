Hard verdict voor Vormer: door sleutelbeenbreuk mist Essevee sterkhouder in degradatiestrijd

"Vandaag rekenden we op Ruud om ons aan de overwinning te helpen, maar in de eerste minuut werd hij het slachtoffer van een idioot duel", zucht Mbaye Leye na de wedstrijd.

De trainer van Zulte Waregem is niet opgetogen. Niet enkel omdat hij twee kostbare punten door zijn vingers zag glippen tegen rechtstreekse concurrent KVO, ook omdat hij sterkhouder Vormer verliest.

"Hij heeft een sleutelbeenbreuk opgelopen", vertelt Leye. "Hij zal ons lang niet kunnen helpen in de strijd tegen degradatie."

Hoe lang precies, hangt af van hoe vlot de Nederlandse middenvelder herstelt. Al koestert de coach van Essevee weinig hoop: "Ik denk dat we hem voor de rest van het seizoen kwijt zijn."

"Dit is een zwaar verlies voor ons, maar we gaan ook zonder hem slagen in ons opzet", besluit Leye.