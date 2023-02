Spaans wielertalent Estela Dominguez, dochter van ex-prof Juan Carlos, overlijdt na aanrijding met vrachtwagen

De jonge wielrenster is de dochter van oud-prof Juan Carlos Dominguez, die tussen 1994 en 2006 beroepsrenner was. Zijn grootste succes boekte hij in 2002 met winst in de proloog van de Ronde van Italië in Groningen.



Het noodlottige ongeval vond plaats in het Spaanse stadje Villares de la Reina. Er kon geen hulp meer baten, Dominguez overleed ter plaatse.



Haar ploeg en de Spaanse wielerbond betuigden op Twitter hun deelneming. "Het hele Spaanse wielrennen is in rouw", schreef de bond.



"Wij betreuren ten zeerste de dood van Estela Dominguez. Onze oprechte deelneming aan haar familie, vrienden en teamgenoten."



Waarna er nog een oproep volgde, want Dominguez is het zoveelste fietsende slachtoffer van het verkeer. "Gelieve altijd respect te hebben voor de fietser op de weg. Op elke fiets zit een leven."