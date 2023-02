Einde van een tijdperk: Sport/Voetbalmagazine verdwijnt na ruim 40 jaar uit de rekken

Geboren in jaren '80

Sport Magazine zag in 1980 het levenslicht. Later volgden fusies met Sport '80 en Voetbal Magazine tot het huidige blad. In januari 2022 was er al een ingrijpende wijziging: het weekblad werd toen omgevormd tot een maandblad.

Die beslissing begin vorig jaar was ingegeven door het groeiend belang van digitale kanalen en ook toen was er een impact op de werkgelegenheid.





Roularta stelt wel dat het sportaanbod, inclusief bijvoorbeeld Formule 1-nieuws, groter zal worden door de integratie van sport in Knack en Le Vif en de "verdere ontginning" van Nederlandse bladen van de mediagroep in Mijn Magazines, Roularta's online kiosk met toegang tot de inhoud van alle Roularta-magazines.