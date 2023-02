Karolina Pliskova stuurt lucky loser Ysaline Bonaventure nu toch terug naar af

Ysaline Bonaventure (WTA-96) is uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Abu Dhabi, in de Verenigde Arabische Emiraten. Onze landgenote moest haar meerdere erkennen in de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA-20), verliezend finaliste op de US Open 2016 en Wimbledon 2021. Het werd 6-1 en 6-3 na 46 minuten.