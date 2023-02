Belgian Lion Manu Lecomte gaat aan de slag bij Montenegrijnse topclub Buducnost

Na zijn sterk EK afgelopen zomer, waar Manu Lecomte een van de uitblinkers was bij de Belgian Lions, trok de guard naar het Israëlische Hapoel Eilat. Daar was hij gemiddeld goed voor bijna 14 punten en 6 assists per wedstrijd.

Nu maakt Lecomte de overstap naar Montenegro, waar hij een contract getekend heeft bij Buducnost, een club met thuisbasis in Podgorica.

Buducnost is de huidige nummer 3 in de sterke ABA League, een competitie met landen uit het voormalige Joegoslavië. Het team komt ook uit in de EuroCup, na de EuroLeague de sterkste clubcompetitie in Europa.

Voor de 27-jarige Lecomte wordt het al zijn 8e club in Europa. Hij verdiende eerder zijn brood in onder meer Spanje, Duitsland Frankrijk, Litouwen en Israël.