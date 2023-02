Parcoursbouwer Adrie van der Poel: "Het WK is zwaarder dan iedereen denkt"

De WK-omloop in Hoogerheide draagt de handtekening van Adrie van der Poel, vader van een van de topfavorieten. De Nederlander praat over de organisatie van zo'n WK, de sleutelpunten en de kritiek op zijn dubbele pet: "Ik loop nooit met de gedachte rond dat het een parcours voor X of Y is."

Hoogerheide is zowat de achtertuin van de familie Van der Poel. Vader Adrie ontfermt zich over de opbouw van het WK-parcours. "Bloed, zweet en tranen? Gemakkelijk is anders", lacht de Nederlander, zelf wereldkampioen in 1996. "We hebben wat tegenslag gehad met het weer, maar we waren op tijd begonnen. Gelukkig heeft het de voorbije dagen weinig geregend en hebben we alles netjes kunnen afleveren." Wanneer is een WK dan een succes voor een parcoursbouwer? "Heel simpel: als er geen ongelukken gebeuren. De rest is bijzaak. Het is belangrijk dat we niet in het rood eindigen, maar geen ongelukken is onze prioriteit."

De trap is een van de laatste hindernissen naar de finish.

"10 dagen geleden kon je hier niet lopen"

Zoals altijd in de cross hangt de zwaarte van een parcours af van het weer. Momenteel lijkt het WK in Hoogerheide een vliegmeeting te worden. "Daar kun je niets aan doen", haalt vader Van der Poel zijn schouders op. "Er wordt nog regen voorspeld, maar niet meer voldoende voor een zompige omloop. Let wel: 10 dagen geleden kon je hier niet lopen." Van der Poel senior duidt het bos als zwaartepunt aan. Daar liggen ook enkele bruggen. "Die zullen slopend zijn", voorspelt hij. "Je denkt dat het nog wel gaat, maar een ronde later moet je opletten. Ik denk dat het zwaarder is dan iedereen denkt. Het zal doorwegen op het einde."

De bruggen zullen doorwegen, zo voorspelt Adrie van der Poel.

Over de balken is ook al veel gepalaverd. Die liggen nu op een bergje en zijn hoog, een extra moeilijkheid dus. "Ik ben sowieso geen voorstander van balken en ik wilde ze niet in het parcours, tot de voorzitter kwam met een bedrag van de sponsor. Dan moest ik ook overstag." Ze liggen wel niet op de gebruikelijke plaats. "Ik heb ze verlegd, maar dat is een half jaar geleden al beslist. Balken hebben geen functie als je ze legt waar je moet lopen door de modder." Zullen de balken mee beslissen over winst en verlies? "Het is nadien nog lastig tot aan de finish. Als je bij de balken zeker wil zijn, moet je 10 seconden hebben. Met een voorsprong van 2 seconden zal je niet winnen." "Bij de profs wordt het heel close en zal het door foutjes beslist worden. Het lijkt me evenwel sterk dat het hier tot een sprint komt, want het is zwaarder dan ze denken."

De balken zijn een gespreksonderwerp in Hoogerheide.

"Ik kijk niet naar renners als ik het parcours bouw"

De familiebanden kan Adrie van der Poel natuurlijk niet doorknippen. De stelling dat hij als parcoursbouwer zijn zoon een handje zou kunnen helpen, ergert hem zichtbaar. "Ik heb vandaag beslist dat ik geen WK meer organiseer in Hoogerheide. En nergens anders meer", verheft hij zijn stem. De geschiedenis leert ons dat zoon Mathieu niet wint als vader Adrie mee aan de tekentafel zit: Hoogerheide 2014 (beloften), Bieles 2017 en Valkenburg 2018. "Ik bouw een parcours met de middelen die ik heb en ik kijk niet naar renners. Ik kijk naar de finish, tenten, materiaalposten en parkings, zonder te denken dat een bocht in het voordeel is van Mathieu of iemand anders." "Ik bouw zoals ik denk dat het moet, dat het spannend en leuk is. Ik loop nooit met de gedachte rond dat het voor X of Y is." Maar wie wint zondag: X of Y? "We zullen voor het eerst twee wereldkampioenen hebben: met het blote oog zal het niet te zien zijn. Ze komen samen over de streep." "Stel je voor", lacht Van der Poel zijn stelling daarna weg. "Misschien is Wout van Aert ietsje meer favoriet, 51-49. Al is Mathieu stukken beter dan in die rugperiode. Ik houd het op 50-50."