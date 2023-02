Mourinho verrassend kalm na bekeruitschakeling: "Ik heb geleerd om niet te klagen na een nederlaag"

Ruim vier minuten voor het rustsignaal in AS Roma-Cremonese was José Mourinho al de catacomben in gestormd. Na een vermoedelijke donderpreek in de kleedkamers gooide hij vier nieuwe spelers tussen de lijnen, maar het bracht geen soelaas.

In de perszaal zette iedereen zich schrap voor een furieuze Mourinho, maar de coach van Roma reageerde verrassend rustig na de 1-2-nederlaag tegen de ploeg van Cyriel Dessers.

"Cremonese is een promovendus in de Serie A. Dat maakt hun parcours nog indrukwekkender", strooide Mourinho met lof. "Ze verdienen applaus en staan verdiend in de halve finales."

Mourinho sabelde ook de prestaties van zijn eigen ploeg niet neer. "We hebben de prijs betaald voor onze fouten. Maar we zijn een team en ik wil geen spelers beschuldigen die een fout hebben gemaakt. We waren allemaal mis."

"Wat is er aan de hand met Mourinho?", hoorde je enkele journalisten denken. "Ik heb doorheen de jaren geleerd om niet te klagen na een nederlaag en vooruit te kijken naar de volgende uitdaging", kwam de Portugees zelf met een verklaring.

"Na de nederlaag tegen Napoli kon ik nog zeggen dat ik trots was, ook al was ik teleurgesteld. Dat kan ik vandaag niet zeggen. Maar ik kijk liever objectief naar de match: het was niet goed, maar over drie dagen volgt al een nieuw duel. Ik focus liever daarop."