Geen minuut bij Club Brugge, nu basispion in Bundesliga: de ontdekking van Arne Engels

Nadien zou de middenvelder zich ook onderscheiden in de Youth League, met onder meer een doelpunt tegen PSG. En in 1B groeit hij uit tot één van de steunpilaren van trainer Nicky Hayen.

Het is de zomer van 2020 wanneer een flink opgeschoten tiener zijn neus aan het venster steekt bij Club Brugge. De 16-jarige Arne Engels mag in een oefenmatch tegen SK Deinze zijn eerste minuten voor het eerste elftal van blauw-zwart maken.

Van 1.000 naar 80.000 fans

"Augsburg had ongeveer 15 matchen van mij bekeken en geanalyseerd", doet Engels zijn verhaal. "Het was één van de redenen waarom de club er voor mij bovenuit stak, ondanks de interesse van enkele andere ploegen. Al was de voornaamste dat ik vast bij de eerste ploeg mocht meetrainen - een cruciale stap voor mijn ontwikkeling."

Misschien was het een geluk bij een ongeluk, want Club duwde Arne Engels - sowieso einde contract - zo onbewust richting een nieuwe uitdaging.

Het doet plezier dat zoveel mensen me berichtjes sturen dat ze verrast zijn om me plots in de Bundesliga te zien spelen.

Engels vertrekt meteen mee op trainingskamp en maakt tijdens de sessies indruk op trainer Enrico Maaßen. Zelfs zóveel dat hij zijn nieuwe aanwinst eind januari meteen in de basis zet in de topper tegen Borussia Dortmund.

"In de aanloop naar de match voel je wel al een beetje dat je misschien gaat spelen", vertelt Engels met een brede smile. "Maar dan je naam in de ploeg zien staan tijdens de video-analyse... (blaast) Dat is toch wel even schrikken."





Geef hem eens ongelijk: in 1B speelden de beloften van Club meestal voor minder dan 1.000 fans, nu keken er 80.000 toe hoe Engels debuteerde op het hoogste niveau.





"Gewoonweg zot", geniet de middenvelder nog steeds na. "Het stadion was helemaal uitverkocht. Gelukkig hadden de mensen van Augsburg nog enkele tickets zodat er veel familie en vrienden bij konden zijn."





Zij zien hoe Engels zelfs een assist optekent met een knappe doorsteekpass. Ondertussen maakte de Opwijkenaar al drie keer de 90 minuten vol.





"Dit had ik nooit durven te dromen. Het doet ook plezier dat zoveel mensen me berichtjes sturen dat ze verrast zijn om me plots in de Bundesliga te zien spelen. Gelukkig ben ik altijd blijven geloven in mijn eigen kwaliteiten."