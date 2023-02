3e dag in Saudi-Arabië, 3e keer sprinten en 3e verschillende winnaar

Een echte vlakke massasprint kregen de renners op weg naar Abu Rakah niet, want de finale bevatte een klimmetje van 700 meter aan 6,9%. Veel te lastig voor leider Dylan Groenewegen, maar niet voor Jonathan Milan, de winnaar van gisteren.



De jonge Italiaan ging met veel zelfvertrouwen de laatste meters in, maar zijn leeftijdsgenoot Søren Waerenskjold kon hem in de laatste meters nog net terugfluiten.



Het is de eerste profzege voor de Noor, die de voorbije jaren nog had huisgehouden in de Ronde van de Toekomst en die op het voorbije WK wereldkampioen tijdrijden werd bij de beloften, net voor Alec Segaert.

"Hier heb ik lang op gewacht. Ik had al zo vaak gewonnen bij de beloften, maar bij de profs lukte het maar niet", vertelde Waerenskjold.



Morgen verdedigt Milan zijn leiderstrui in de zwaarste rit van de Saudi Tour, naar het uitkijkpunt van Harrat Uwayrid.