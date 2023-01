Racing Genk ziet supertalent Mika Godts (17) naar Ajax vertrekken

Het geval van Mika Godts is erg vergelijkbaar met dat van ex-Anderlecht-speler Rayane Bounida. Ook Godts wordt al een paar jaar een gouden toekomst voorspeld en terwijl Bounida vertrok nog voor hij op zijn 16e een profcontract kon tekenen, weigerde Godts zijn aflopende contract te verlengen.



Bij Genk hadden ze zich neergelegd bij de situatie, door hem nu al naar Ajax te laten vertrekken, kunnen ze nog een beetje geld voor hem puren.



Godts tekent in Amsterdam een contract tot 2025. Hij zal in eerste instantie bij Jong Ajax spelen, dat in de Nederlandse tweede divisie uitkomt. Ook bij Genk speelde de 17-jarige linkervleugelspeler voor de beloften op het tweede niveau.