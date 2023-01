Extra Time gemist? Bekijk hier de beste fragmenten van de uitzending

Aster Nzeyimana praat na met gasten Gert Verheyen, Dennis van Wijk, Francky Dury en Filip Joos over de 23e speeldag in de Jupiler Pro League. Sporza selecteerde voor u de beste fragmenten, de volledige uitzending kunt u bekijken op VRT MAX.

Vraagjes aan Miron Muslic (Cercle Brugge): "Welk woord ik gebruik in de kleedkamer? Pressing!"

Verheyen over Muslic: "Van alle trainerswissels dit seizoen, is het de enige die 100% geslaagd is"

Joos: "Vreselijke uitworp van Gent-doelman Nardi"

Dury over de degradatiestrijd: "Je moet winnen in januari en februari"

Dury: "Het was financieel een moeilijke laatste periode bij Zulte Waregem"

Verheyen: "Je ziet dingen van Club Brugge-spelers, die je nog nooit gezien hebt: onherkenbaar"

Van Wijk over de gele kaart van Fadera: "Ik had de bal nog tegen de speler geschopt"

Joos: "Het klinkt superbelachelijk, maar Union is ongelofelijk goed in winnen"

Van Wijk: "Ik vind Vertessen een verbeterde uitgave van Vanzeir"

Joos: "2 mensen in de show die Osimhen niet moesten hebben"

Verheyen over Anderlecht: "Dat is zonder tanden, hé"

Verheyen: "Je kon ook wel geel geven aan Diawara"

Joos: "Bosz en Tedesco zijn mannen met een enorme voetbalvisie"