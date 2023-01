Carrièreswitch: Elke Vanhoof ruilt haar BMX (even) voor een pistefiets: "EK is verrassing"

"Afgelopen vrijdag was ik de snelste over 250 meter. Zo heb ik mijn selectie afgedwongen voor het EK."

"Ook voor mij is het een verrassing", vertelt Vanhoof. "In november vroeg de wielerfederatie of ik een keer de piste wou uitproberen. Omdat ze een sprintteam op poten wil zetten voor de Olympische Spelen."

Elke Vanhoof (31) behoort al jaren tot de Europese top in het BMX'en. Ze nam deel aan de Olympische Spelen van Rio en Tokio. En vorige zomer snelde Vanhoof nog naar zilver op het EK in Dessel.

BMX'en in Parijs

Elke Vanhoof is niet de eerste pistier met roots in het BMX'en. "In Nederland zijn Elis Ligtlee, Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen me voorgegaan", weet ze.

Waar de toekomst ligt voor Vanhoof weet ze zelf nog niet. "Een piste vind ik minder leuk en minder uitdagend dan een BMX-parcours", lacht ze.

"Volgend jaar in Parijs wil ik zeker nog aan de start staan van de BMX-races. Maar ik weet al langer dat 2024 mijn laatste Spelen zouden worden op de BMX. Daarom had ik wel al een keer gedacht aan baanwielrennen", geeft Vanhoof toe.

"Er zit potentieel in, dat voel ik. Het EK wordt een eerste leerschool."

En op het WK in Glasgow in de zomer? "Daar focus ik me op het BMX'en", is Vanhoof duidelijk. "Al zou het mooi zijn om er deel te nemen aan twee disciplines."