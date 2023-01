Opgewekte Riemer ziet belangrijke les die Anderlecht moet leren: "Trap in godsnaam naar doel"

"We domineerden in grote delen van de partij. Ik zag een Anderlecht vandaag waar ik erg gelukkig mee ben. We zetten een goede prestatie neer tegen een goede ploeg."

Naast de besluiteloosheid van paars-wit, vindt Riemer enkele scheidsrechtelijke beslissingen wedstrijdbepalend. Niet alleen de rode kaarten zit hem dwars. "De dynamiek van de wedstrijd werd meerdere keren gewijzigd."

Een analyse waar collega Mark van Bommel het eens is. De Nederlander is niet kwaad op Stengs voor zijn rode kaart. "Als speler heb ik ook in die situaties gezeten", klinkt de T1 verzoenend.

"Het eerste geel voor Benito Raman is heel erg streng", pikt Riemer in. "De laatste is dan weer erg dom. Hij vertelde me dat hij vergeten was dat hij een kaart had gekregen. Daar geloof ik hem wel in."





"Nu moeten we écht op zoek naar een spits", lacht de trainer. "Al draait het niet alleen maar om transfers voor mij. We hebben zo veel kwaliteit voorin. De jongens moeten gewoon in zichzelf gaan geloven, want niet geschoten is altijd mis."