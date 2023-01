Boston Celtics winnen spannende NBA-klassieker van LA Lakers, Brown en James schitteren

Jaylen Brown was cruciaal bij de winst voor Boston. Hij maakte vier seconden voor het einde van de reguliere speeltijd gelijk met een driepunter en scoorde in de extra tijd nog eens elf punten, waarmee hij zijn totaal op 37 bracht.

Jayson Tatum, de andere sterkhouder van de Celtics, tekende voor 30 punten, Malcolm Brogdon was met 26 punten ook goed bij schot.

Boston beëindigde zo een reeksje van drie nederlagen op rij en blijft leider in de Eastern Conference. Bij de Lakers, pas dertiende in het Westen, was LeBron James andermaal op de afspraak met 41 punten.

De basketvedette was achteraf wel woedend vanwege een fout die hij niet meekreeg, waardoor er verlengd moest worden. In de eeuwige topschutterslijst telt de 38-jarige "LBJ" nog maar 117 punten achterstand op leider Kareem Abdul-Jabbar.

Philadelphia, de nummer twee in de Eastern Conference, won de topaffiche tegen Denver, de nummer een in de Western Conference, met 126-119.

Joel Embiid viel niet af te stoppen bij de Sixers. Hij maakte 47 punten en pakte 18 rebounds. In het verliezende kamp eindigde Nikola Jokic, tweevoudig MVP, met 24 punten.