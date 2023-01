Na 2 maanden en 9 matchen zonder zege: Kolo Touré ontslagen bij Wigan Athletic

Als speler heeft Kolo Touré een palmares om trots op te zijn, dat hij vergaarde bij Arsenal, Manchester City, Liverpool en de nationale ploeg van Ivoorkust.



Als trainer heeft Touré nog wat werk aan de winkel om diezelfde reputatie op te bouwen. Hij werkte een paar jaar in de luwte als assistent bij onder meer Ivoorkust en Leicester City, Maar toen Wigan langskwam, nam hij het aanbod om hoofdcoach te worden met beide handen aan.

Onder de leiding van Touré zakte Wigan nog dieper het moeras van The Championship in, tot de allerlaatste plaats. In 9 matchen wist het geen enkele keer te winnen en slechts 3 keer kon het een puntje rapen.

"Helaas waren de resultaten op het veld niet zoals we verwacht hadden", zegt de CEO van Wigan. "Het was een lastige beslissing, maar het bestuur denkt de enige juist als we onszelf nog een kans willen geven ons te redden."