Lef, rebounds, assists: "Vrenz Bleijenbergh is een alleskunner"

Vrenz Bleijenbergh geldt al jaren als een golden boy van het Belgische basketbal. Nog altijd maar 22 jaar, maar na een verloren seizoen in het buitenland rezen er twijfels over de forward van 2,08 meter.

Aan de kust duwt Bleijenbergh die twijfels dit seizoen opnieuw onder water. Met nog acht seconden op de klok trok hij met een driepunter zijn ploeg afgelopen weekend over de streep in een bloedstollende halve finale van de Beker van België tegen Charleroi.

Geen toeval.

"Vrenz Bleijenbergh is een alleskunner, de enige speler in België die een triple double (drie statistieken in de dubbele cijfers tijdens een match) kan neerzetten", looft basketbaljournalist Maarten Weynants de forward in aflevering van De Tribune, die bijna volledig gewijd is aan basketbal.

"In de Europese match van Oostende tegen Basaksehir plukte Bleijenbergh 15 rebounds in de heenmatch, 17 in de terugmatch en tijdens een andere match deelde hij 10 assists uit."

"Tegen Charleroi in de beker toonde hij dan weer zijn lef door die broodnodige driepunter binnen te knallen helemaal op het einde."



Bleijnbergh droomt groots en wil zich op een dag graag NBA-speler noemen. Die droom steekt hij ook niet onder stoelen of banken op zijn sociale media. Leiden zijn dromen Bleijenbergh niet te veel af?

"In Oostende zijn ze in elk geval zeer lovend over zijn mentaliteit. Daar werden vroeger wel eens vragen bij gesteld, maar ik hoor dat hij heel hard werkt en doet wat hij moet doen aan de kust", zegt Weynants.